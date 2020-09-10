شكرا لمتابعة خبر عن العدل: العقد الإلكتروني للزواج تختصر الإجراءات السابقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح عبدالله القحطاني مدير مشروع العقد الإلكتروني للزواج بوزارة العدل، أن الخدمة تختصر الإجراءات السابقة وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

وقال القحطاني إنه تم إجراء20 عقد إلكتروني منذ بداية الخدمة حيث تم تسجيل مايزيد عن 1000مأذون موزعين على جميع مدن المملكة.

وأضاف : أصبحت حاليا الخدمة أسهل، وتبدأ الإجراءات في المنزل وتنتهي في المنزل، مؤكدًا عن رضا من استخدم الخدمة.