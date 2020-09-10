شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. العثور على رفات موتي بعضها متناثرة في إحدى الأرضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عثر شخص على رفات موتى كانت متناثرة وبعيدة عن بعضها البعض في إحدي الأراضي.

وأظهر مقطع فيديو الشخص وهو يرصد ما عثر عليه من عظام الموتى التى كانت بعضها كاملة، وأخرى متناثرة.

ولم يوضح المقطع المكان الذى عُثر به على هذه الرفات، إلا أن متداولو الفيديو ذكروا أن الرفات ظهرت في جنوب القنفذة جراء السيول التى طالت بعض أجزائها، بينما لم يصدر عن أى جهة رسمية أى تصريح لتوضيح صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.