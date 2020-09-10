شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغ مواطن عن مرور شاحنة متهالكة في أحد الشوارع الرئيسية، ما يُهدد سلامة مرتادي الطريق. باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغ مواطن عن مرور شاحنة متهالكة في أحد الشوارع الرئيسية، ما يُهدد سلامة مرتادي الطريق. وأكدت إدارة المرور، أنه تم معالجة البلاغ، وذلك ردًا على مقطع نشره المواطن للمركبة.

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