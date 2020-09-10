شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات للحصول على تصريح تجمع شخصي من " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف تطبيق توكلنا، عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي وعدد الزائرين المسموح لهم بالحضور.
وأوضح التطبيق، أن خطوات استخراج التصريح هي " كتابة اسم مقر التجمع، تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 50 زائرًا " .
وتضمنت الخطوات " تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، تحديد الموقع على الخارطة ثم طلب تصريح " .
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أن التصريح يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات للحصول على تصريح تجمع شخصي من " توكلنا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.