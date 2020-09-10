شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات للحصول على تصريح تجمع شخصي من " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي وعدد الزائرين المسموح لهم بالحضور.

وأوضح التطبيق، أن خطوات استخراج التصريح هي " كتابة اسم مقر التجمع، تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 50 زائرًا " .

وتضمنت الخطوات " تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، تحديد الموقع على الخارطة ثم طلب تصريح " .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أن التصريح يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.