شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سلمان في حفل تخريج أول دفعة من الجيش النظامي قبل 78 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثقت صورة نادرة ظهور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الاحتفال الخاص بتخريج أول دفعة من الجيش السعودي النظامي قبل 78 عاما.

والتقطت الصورة عام 1944م، وكان الملك سلمان حينها في عقده الأول، وظهر بجواره عدداً من الأمراء، ومنهم الأمير مشاري بن عبدالعزيز آل سعود.

الجدير بالذكر أن الاحتفال أقيم في معسكر الجيش في مدينة الطائف، وكان برعاية الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك على الحجاز أنذاك.