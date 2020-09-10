شكرا لمتابعة خبر عن 3 خدمات جديدة في تطبيق توكلنا أبرزها إدارة التجمعات والوضع الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا الخاصيات الجديدة التى تم إضافتها مؤخراً في التطبيق، وهي خاصية إدارة التجمعات، وخاصية الوضع الحذر، وخاصية رعاية المتابعين.

وذكر التطبيق أن خاصية إدارة التجمعات يخدم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، ويتيح التحكم في التجمعات الخاصة بطريقة آمنة، مثل مؤتمر، حفل، مهرجان، مناسبة أو اجتماع.

ولفت إلى أن خاصية الوضع الحذر يقدم تنبيه إذا كان هنالك شخص مصاب أو مخالط قريب من الفرد من خلال استشعار أجهزة القريبين عبر البلوتوث مع حفظ خصوصيتهم.

ونوه بأن خاصية رعاية المتابعين تتيح للأب إمكانية متابعة أطفاله تحت سن 15 سنة بعد موافقتهم، للإطمئنان عليهم وحمايتهم من خطر الإصابة بكورونا.