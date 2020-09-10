الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات إلى 250

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس " كورونا " في صفوف جاليتنا بالمملكة العربية السعودية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم بالفيروس إلى 250 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5925 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في أميركا، أما حالات التعافي فبلغت 2010 حالات.

وفي هذا السياق، ذكرت السفارة الفلسطينة والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطنين: خالد شفيق حسن البرديني (50 عاما)، وخالد إبراهيم عبدالرحمن سعيفان (62 عاما)، وإبراهيم عيد جبر رميلات (67 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة بصفوف جاليتنا بالمملكة إلى 85 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية هناك بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في متشغين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3585 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السابع على التوالي في صفوف جاليتنا، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة "الأحباب" إلى لارنكا صباح اليوم، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم، ومغادرة دفعة جديدة من "الأحباب" إلى تركيا ظهر هذا اليوم، كذلك أفاد الفريق بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين واستقبال العائدين.