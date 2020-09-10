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‏تتم المراجعة الشهرية لأسعار الوقود مساء كل يوم 10 من كل شهر الميلادي و تعلن في موقع أرامكو السعودية ، ويتم أيضاً عرض الأسعار في شاشات مخصصة لأسعار الوقود داخل المحطات.





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