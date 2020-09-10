التحالف يعترض ويدمر صواريخ باليستية وطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المفخخة»، مبينًا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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