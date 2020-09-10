«المرور» يحدد قيمة مخالفة التباطؤ أثناء السير

عبر حسابه على «تويتر»..

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة قيمة الغرامة المالية لمخالفة التباطؤ أثناء السير. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي أن التباطؤ أثناء السير بشكل يعرقل الحركة يعد مخالفة تستوجب مالية تتراوح من 300 إلى 500 ريال. وكانت الإدارة العامة للمرور، أكدت أن عبور المشاة الطرقَ السريعة يُعد مخالفة مرورية تُوجب الغرامة المالية تُراوِح قيمتها من 1000 و2000 ريال. Advertisements وكذلك أوضحت الإدارة العامة للمرور أن العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير يُعد مخالفة مرورية تصل غرامتها (3000 ريال – 6000 ريال). اقرأ أيضًا: «المرور» يحذر العابثين بعلامات الطريق: الغرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال «المرور السعودي» يحدد طريقة استرجاع قيمة المخالفات المسددة

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