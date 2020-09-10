الحقيل يصدر قرارًا بتكليف خلف العتيبي أمينًا لمحافظة حفر الباطن

يعد من الكفاءات البلدية الإدارية المتميزة
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل قرارًا بتكليف المهندس خلف بن حمدان العتيبي، أمينًا لمحافظة حفر الباطن.
من جهته، عبر المهندس العتيبي عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية، على هذه الثقة الغالية، والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد، والعمل لخدمة الوطن والمواطن.
وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن الظن به، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يوفقه في تنفيذ المهام التي أوكلت له.
ويُعد المهندس خلف العتيبي من الكفاءات البلدية الإدارية المتميزة؛ حيث شغر منصب رئيس بلدية محافظة عنيزة.
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