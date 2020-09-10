بالصور .. نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية جديدة بفرسان

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصحية بمحافظة فرسان، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لجميع محافظات ومراكز المنطقة.

وفور وصوله مستشفى فرسان العام دشن ووضع نائب أمير منطقة جازان حجر الأساس إلكترونيًّا للمشروعات الصحية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشوون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت تدشين مشروع تطوير السعة السريرية لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى فرسان العام، ووضع حجر الأساس لمشروع تأمين وتشغيل إسعاف بحري؛ لنقل مرضى جزر فرسان بمبلغ تجاوز ١٣ مليونًّا، ومشروعي تطوير المركزين الصحيين بقريتي صير والسقيد.

وأطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على الخدمات الصحية التي يقدمها مركز الغسيل الكلوي بمستشفى فرسان وغيره من الأقسام بالمستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة لأهالي فرسان وزوارها من داخل وخارج المنطقة، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي.

Advertisements

كما استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بمحافظة فرسان اليوم، عددًا من مشايخ وأهالي المحافظة، وذلك في أطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لجميع محافظات ومراكز المنطقة.

وناقش نائب أمير منطقة جازان الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده محافظة فرسان من تطور ونمو ومشروعات تنموية وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية بما يوفر أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر لمحافظة فرسان التي تعد واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع السياحي التي تمتاز بجمال طبيعتها وشواطئها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية ومواقع أثرية وفرص استثمارية واعدة في عديد المجالات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الدور المناط بمشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام من خلال التعاون التام وتظافر الجهود مع الجهات الحكومية؛ لإنجاح أعمال تلك الجهات، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي.