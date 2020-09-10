بالفيديو.. الراجحي: المملكة تعمل مع مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل

أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن المملكة تعمل مع دول مجموعة العشرين؛ لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل؛ جراء أزمة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، والتابع لاجتماع وزراء التوظيف والعمل للمجموعة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يتحد وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين؛ للوصول إلى تعافٍ عالمي متمركز حول التوظيف.

وأضاف: لقد خلفت أزمة جائحة كوفيد 19 زخمًا جديدًا؛ لحماية سوق العمل وتبني سياسات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تحمي الأفراد خلال الأزمات أو ما بعدها؛ لذا فإننا نعمل مع دول مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل.