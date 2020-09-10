أكد تبني سياسات حماية اجتماعية جراء أزمة كورونا وما بعدها..
أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن المملكة تعمل مع دول مجموعة العشرين؛ لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل؛ جراء أزمة جائحة كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، والتابع لاجتماع وزراء التوظيف والعمل للمجموعة.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يتحد وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين؛ للوصول إلى تعافٍ عالمي متمركز حول التوظيف.
وأضاف: لقد خلفت أزمة جائحة كوفيد 19 زخمًا جديدًا؛ لحماية سوق العمل وتبني سياسات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تحمي الأفراد خلال الأزمات أو ما بعدها؛ لذا فإننا نعمل مع دول مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الراجحي: المملكة تعمل مع مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.