الجمارك السعودية تحدد 3 حالات تعتبرها جريمة تهريب

تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون تصريح
حددت الجمارك السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 3 حالات تعد قانونيا كجريمة تهريب.
وأوضحت الجمارك السعودية أن إدخال البضائع إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو
جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في النظام.
وأكدت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي أن تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظاما في الإدخال أو الإخراج تعد قانونيا كجريمة تهريب.
وكذلك تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد، وفقا للجمارك السعودية.
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