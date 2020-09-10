اجتماع اللجنة الاستشارية لجائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز

اجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية لجائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز المؤسسي في دورتها الرابعة، اليوم الخميس، بمقر الأمانة، لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الحفل الختامي والإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة بمختلف فئاتها؛ وذلك بحضور رئيس اللجنة الاستشارية والأمين العام للجائزة المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي.

وتهدف جائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز المؤسسي إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي، ونشر ثقافة الجودة بالأمانة، وتحسين مستوى أداء الموظفين وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأطهر البقاع وأشرفها.

وأوضح الأمين العام للجائزة المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي، أنَّ الجائزة تُعزز الأهداف الاستراتيجية لثقافة التميز المؤسسي، وتتبنى أعلى معايير الجودة العالمية، مبينًا أنَّ رحلة التميز لهذه الجائزة استغرقت ٩ أشهر، جرى خلالها تنظيم العديد من ورش العمل واللقاءات المباشرة للتعريف بالجائزة وشرح آلية ومتطلبات تقييم المشاركين في فئات المدير المتميز، والموظف المتميز، والبلدية المتميزة، وفئة الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أنَّ جائزة معالي الأمين تهدف إلى تقدير إنجازات الموظفين المميزين وأفكارهم الإبداعية عن طريق مكافأتهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات المؤهلة.