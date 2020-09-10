تأھل 6 مشاریع سعودیة للنھائیات العالمیة لكأس لریادة الأعمال

اختتم النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة الأمیر محمد بن سلمان (مسك الخیریة) أعمالھا، بتأھل 6 مشاریع سعودیة من أصل 14 مشروعاً من المشاریع الریادیة المشاركة، للمنافسة وخوض النھائي العالمي إلى جوار أفضل 100 شركة ناشئة مرشحة، تم اختیارھا من بین 174 ألف متقدم حول العالم.

وتوجت شركة (Talon Dust Control) بالمركز الأول، وقدمت حلولاً عملیة للتحكم في الغبار وتثبیت التربة في منطقة الخلیج العربي، تلتھا شركة (Edama organic solutions) لإعادة تدویر النفایات بطرق مبتكرة، فیما حصدت (Brightsign) المركز الثالث بتطویر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة.

وجاءت (Upskillable) التي نفذت حلولاً فریدة لتطویر الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظيف مناسبة في المركز الرابع، فیما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي (peregrine) في المركز الخامس، وكان المركز السادس من نصیب (Miqyas) والتي تعمل على زیادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونیة في قطاع الأزیاء.

ویأتي النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال في سیاق التصفیات الوطنیة، والذي حصلت فیه الشركات الست المؤھلة على جوائز نقدیة بلغت 50 ألف دولار أمریكي لكل شركة ناشئة، إلى جانب ترشحھا للمشاركة في التصفیات النھائیة العالمیة التي من المنتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل، كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي (MGF) الافتراضي في العاصمة الریاض.

وإلى جانب أعمال المنافسة، شھد النھائي السعودي ھذا العام مناقشة محور أساسي بعنوان (التغلب على التحدیات)، وتندرج تحته ثلاث جلسات حواریة تضمنت: طرق بناء أسس متینة للمشاریع التجاریة، ونماذج عمل مبتكرة لتحقیق الاستمراریة، وآلیة اختیار الشركاء المناسبین لتحقیق التطویر والاستدامة.

استجابة سريعة

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وكان المدیر التنفیذي لمؤسسة مسك الخیریة الدكتور بدر بن حمود البدر أكد خلال الجلسة الافتتاحیة أن التفكیر بعقلیة رائد الأعمال باتت مطلباً ملحاً للنجاح في مختلف المجالات، وذلك للتغلب على التحدیات الطارئة، والتكیف مع المستجدات في ظل عالم اقتصادي متغیر، مشیراً إلى أن الوضع الراھن لأزمة كورونا، خلق واقعاً مغایراً وتحدیات كبیرة، الأمر الذي تطلب استجابة سریعة لاتخاذ قرارات مصیریة لحمایة الأعمال حول العالم، كما خلفت الأزمة في الوقت ذاته فرصاً جدیدة لتحقیق النجاح، وھو ما تجلت فیه أھمیة عقلیة رائد الأعمال في المرونة، واتخاذ القرارات السلیمة للاستفادة من الفرص.

ولفت خلال حدیثه إلى أن مؤسسة "مسك الخیریة" تعي تماماً الدور الھام لرواد ورائدات الأعمال في صنع مستقبل أفضل للمملكة، وھو الأمر الذي أخذته على محمل الجد، حیث یعد دعم ریادة الأعمال أحد أھم ركائز عمل المؤسسة.

منصة دولية

ُیذكر أن منتدى مسك العالمي ھو المنصة الدولیة الرئیسة لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخیریة "مسك الخیریة"، انطلق في عام 2016 لینقل رسالة "مسك الخیریة" إلى الشباب في جمیع أنحاء العالم، عبر سلسلة من الفعالیات الدولیة والبحوث والمبادرات العالمیة، التي تجمع القیادات الصاعدة والمخضرمة جنبا إلى جنب مع المبتكرین والمبدعین، من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجھة تحدي التغییر.