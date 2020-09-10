تأھل 6 مشاریع سعودیة للنھائیات العالمیة لكأس لریادة الأعمال

وتوجت شركة (Talon Dust Control) بالمركز الأول، وقدمت حلولاً عملیة للتحكم في الغبار وتثبیت التربة في منطقة الخلیج العربي، تلتھا شركة (Edama organic solutions) لإعادة تدویر النفایات بطرق مبتكرة، فیما حصدت (Brightsign) المركز الثالث بتطویر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة.
وجاءت (Upskillable) التي نفذت حلولاً فریدة لتطویر الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظيف مناسبة في المركز الرابع، فیما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي (peregrine) في المركز الخامس، وكان المركز السادس من نصیب (Miqyas) والتي تعمل على زیادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونیة في قطاع الأزیاء.
ویأتي النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال في سیاق التصفیات الوطنیة، والذي حصلت فیه الشركات الست المؤھلة على جوائز نقدیة بلغت 50 ألف دولار أمریكي لكل شركة ناشئة، إلى جانب ترشحھا للمشاركة في التصفیات النھائیة العالمیة التي من المنتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل، كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي (MGF) الافتراضي في العاصمة الریاض.
وإلى جانب أعمال المنافسة، شھد النھائي السعودي ھذا العام مناقشة محور أساسي بعنوان (التغلب على التحدیات)، وتندرج تحته ثلاث جلسات حواریة تضمنت: طرق بناء أسس متینة للمشاریع التجاریة، ونماذج عمل مبتكرة لتحقیق الاستمراریة، وآلیة اختیار الشركاء المناسبین لتحقیق التطویر والاستدامة.
استجابة سريعة
وكان المدیر التنفیذي لمؤسسة مسك الخیریة الدكتور بدر بن حمود البدر أكد خلال الجلسة الافتتاحیة أن التفكیر بعقلیة رائد الأعمال باتت مطلباً ملحاً للنجاح في مختلف المجالات، وذلك للتغلب على التحدیات الطارئة، والتكیف مع المستجدات في ظل عالم اقتصادي متغیر، مشیراً إلى أن الوضع الراھن لأزمة كورونا، خلق واقعاً مغایراً وتحدیات كبیرة، الأمر الذي تطلب استجابة سریعة لاتخاذ قرارات مصیریة لحمایة الأعمال حول العالم، كما خلفت الأزمة في الوقت ذاته فرصاً جدیدة لتحقیق النجاح، وھو ما تجلت فیه أھمیة عقلیة رائد الأعمال في المرونة، واتخاذ القرارات السلیمة للاستفادة من الفرص.
ولفت خلال حدیثه إلى أن مؤسسة "مسك الخیریة" تعي تماماً الدور الھام لرواد ورائدات الأعمال في صنع مستقبل أفضل للمملكة، وھو الأمر الذي أخذته على محمل الجد، حیث یعد دعم ریادة الأعمال أحد أھم ركائز عمل المؤسسة.
منصة دولية
ُیذكر أن منتدى مسك العالمي ھو المنصة الدولیة الرئیسة لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخیریة "مسك الخیریة"، انطلق في عام 2016 لینقل رسالة "مسك الخیریة" إلى الشباب في جمیع أنحاء العالم، عبر سلسلة من الفعالیات الدولیة والبحوث والمبادرات العالمیة، التي تجمع القیادات الصاعدة والمخضرمة جنبا إلى جنب مع المبتكرین والمبدعین، من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجھة تحدي التغییر.
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