وزير التعليم يكرم داعمي التمكين الرقمي لتوفير أجهزة لطلبة تكافل

كرم وزير التعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ داعمي مبادرة "التمكين الرقمي"، التي تهدف إلى تأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، بتعاون تكافل مع وزارة التعليم والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا، التي بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة توزيع على الصف الثاني الثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، والمستهدف في المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد، كما وجه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن حرصاً على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

أجهزة

تتضمن مبادرة "التمكين الرقمي" توفير 2000 جهاز حاسب محمول للطلبة الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم لمزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

ومؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة.

كما تستمر المؤسسة بتقديم برامجها ومشاريعها الخاصة بها لطلابها المسجلين لديها للعام الدراسي المقبل، وعلى رأسها مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه أكثر من 270 ألف طالب وطالبة الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات.

حضور الحفل

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ـ وزير التعليم حمد آل الشيخ

ـ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة

ـ الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان

ـ نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي

ـ مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد

ـ أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي