مجمع الفيصل يجري أول عمليات جراحات أربطة الركبة بالمنظار

وتعد عمليات منظار الركبة من العمليات التي تجرى في قسم عمليات اليوم الواحد، وتستغرق بين 20 دقيقة إلى ساعة تقريبا حسب الإصابات وتشخيصها باستخدام منظار دقيق متخصص للتصوير داخل مفصل الركبة، حيث يستفيد من هذه الخدمة الرياضيون، وتعالج إصابات الأربطة الصليبية والغضاريف الهلالية.
واعتبر مدير المجمع مبارك اليامي، أن القسم استطاع أن يجري عملية على الأقل أسبوعيا للمناظير رغم ظروف جائحة كورونا، مضيفا أن من ضمن الخطط الموضوعة لزيادة الخدمات الصحية المقدمة بالقسم لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من الرعاية الطبية زيادة عدد العمليات كل أسبوع تدريجيا حسب الخطة الموضوعة.
وأشار إلى أن التطوير والعمل الجاد المقدم من قبل الأقسام والكوادر بالمجمع ما هو إلا انعكاس لمتابعة ودعم مدير صحة الطائف سعيد القحطاني للمجمع بالكوادر الطبية المؤهلة، وكذلك أحدث الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي المجمع، وقال "نحن بصدد البدء بإجراء عمليات استبدال المفاصل التي تشكل نقلة نوعية وخدمية بالخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف".
يذكر أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبدالرحمن عبدالرؤوف والفريق الطبي المعاون.
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