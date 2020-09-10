اجتماعي / تراحم الباحة تستمر في إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات



الباحة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة " أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي, وذلك للاستمرار في إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات.

وثمن رئيس مجلس الإدارة خالد بن محمد آل نسيله خلال الاجتماع الرعاية والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة، ودعم الأمانة العامة للجنة واهتمامها بما تقدمه "تراحم الباحة" من برامج لخدمات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم، والعناية بهم وتقديم أوجه الرعاية وفق المفهوم الشامل للرعاية.

وأشاد بما قدمه صندوق بر موظفي شركة سابك والجمعيات الخيرية من داخل وخارج منطقة الباحة على دعمها من خلال توفير السلال الغذائية لأسر السجناء, مؤكداً أن البرامج والمبادرات تهدف إلى تلمس الاحتياجات الضرورية لمستفيديها وتقديم العون لهم من مساعدات عينية وسلال غذاء ، إضافة إلى المستلزمات الضرورية والعاجلة للحد من انتشار فيروس

عقب ذلك استعرض المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور ، حزمة البرامج التي جرى ويجرى تنفيذها خلال الفترة الماضية والمستقبلية ، وما تم خلالها من تقديم الدعم المناسب للسجناء وأسرهم، كما تم استعراض أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية والموضوعات المطروحة وآخر المستجدات بشأن تطوير الإستراتيجية الشاملة للجنة.

بدوره استعرض أمين الصندوق سعيد بن قزي القوائم المالية التي شملت الإيرادات والمصروفات والدعم من الأمانة العامة و من الجمعيات والمساهمين من رجال الأعمال والمحسنين والمحسنات.

عقب ذلك طُرح عدد من المقترحات والأفكار من خلال مداخلات أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه البرامج، والسعي لدعم اللجنة من قبل الأعضاء ورجال الأعمال داخل المنطقة وخارجها لخدمة ودعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

// انتهى //

22:00ت م

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الباحة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة " أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي, وذلك للاستمرار في إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات.وثمن رئيس مجلس الإدارة خالد بن محمد آل نسيله خلال الاجتماع الرعاية والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة، ودعم الأمانة العامة للجنة واهتمامها بما تقدمه "تراحم الباحة" من برامج لخدمات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم، والعناية بهم وتقديم أوجه الرعاية وفق المفهوم الشامل للرعاية.وأشاد بما قدمه صندوق بر موظفي شركة سابك والجمعيات الخيرية من داخل وخارج منطقة الباحة على دعمها من خلال توفير السلال الغذائية لأسر السجناء, مؤكداً أن البرامج والمبادرات تهدف إلى تلمس الاحتياجات الضرورية لمستفيديها وتقديم العون لهم من مساعدات عينية وسلال غذاء ، إضافة إلى المستلزمات الضرورية والعاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا عقب ذلك استعرض المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور ، حزمة البرامج التي جرى ويجرى تنفيذها خلال الفترة الماضية والمستقبلية ، وما تم خلالها من تقديم الدعم المناسب للسجناء وأسرهم، كما تم استعراض أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية والموضوعات المطروحة وآخر المستجدات بشأن تطوير الإستراتيجية الشاملة للجنة.بدوره استعرض أمين الصندوق سعيد بن قزي القوائم المالية التي شملت الإيرادات والمصروفات والدعم من الأمانة العامة و من الجمعيات والمساهمين من رجال الأعمال والمحسنين والمحسنات.عقب ذلك طُرح عدد من المقترحات والأفكار من خلال مداخلات أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه البرامج، والسعي لدعم اللجنة من قبل الأعضاء ورجال الأعمال داخل المنطقة وخارجها لخدمة ودعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع.// انتهى //22:00ت م0251

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