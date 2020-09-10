السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (229) كيلوجراماً من مادة الحشيش ويقبض على 8 أشخاص تورطوا في تهريبها



الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب (229) مئتين وتسعة وعشرين كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد (2) مهربيّن وعدد(6) أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية ، وجارِ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الدي ضبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الاقليمية في ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة ، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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22:00ت م

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