السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143 ، فيما ارتفع عدد للوفيات إلى 29699 حالةً.

// انتهى //

21:41ت م

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مدريد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143 ، فيما ارتفع عدد للوفيات إلى 29699 حالةً.// انتهى //21:41ت م0246

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