السعودية اليوم / فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

// انتهى //

21:41ت م

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باريس 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً.وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.// انتهى //21:41ت م0245

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