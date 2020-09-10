السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألف و597 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و 180 إصابةً.

// انتهى //

21:29ت م

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روما 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألف و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و 180 إصابةً.// انتهى //21:29ت م0241

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