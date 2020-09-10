السعودية اليوم / اليونان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية



أثينا 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452 في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.

// انتهى //

21:26ت م

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أثينا 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452 في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.// انتهى //21:26ت م0240

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