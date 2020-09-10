السعودية اليوم / إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصاً في الجزائر



الجزائر 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أحبط حرس السواحل الجزائري محاولة إبحار سري لـ24 مهاجراً غير شرعي بينهم امرأة في عرض سواحل مدينة وادي قوسين بمحافظة الشلف في غرب الجزائر.

وجرت عملية التوقيف فجراً، بعدما اعترضت وحدة تابعة لفرق خفر السواحل قاربين تقليديين على بعد ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بوشغال، ووضع الموقوفون في الحبس المؤقت، تمهيداً لإحالتهم على القضاء بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.

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21:20ت م

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