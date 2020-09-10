السعودية اليوم / المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل يذلك عدد الوفيات إلى 1491.

// انتهى //

21:19ت م

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الرباط 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل يذلك عدد الوفيات إلى 1491.// انتهى //21:19ت م0234

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