النمر يحذر من إبرة الشباب.. بيع الوهم للناس بمئات الألوف

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إبرة الشباب التي يروج لها البعض بأنها تعيد الشباب وتحارب الشيخوخة.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحذير.. “إبرة الشباب هي خلايا جذعية يتم تسويقها في بعض الدول بأسعار خيالية (بمئات الألوف)”.

وأضاف الدكتور خالد النمر “يزعم المُتاجر بإبرة الشباب أنها أكسير الحياة، وترجع الشيخ إلى صباه!”.

يذكر أن بعض التجار ومروجي الوهم ممن يرغبون في الربح السريع، يزعمون أن حقنة الشباب تعالج الشيخوخة وتعيد الشباب، وهو ما ثبت عدم صحته، كما حذر منه الدكتور خالد النمر.



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