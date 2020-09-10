السعودية | وزير الموارد البشرية يؤكد خلال اجتماع وزراء التوظيف والعمل في مجموعة العشرين على دعم الشباب

الخليج 365 - الرياض- أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن دعم الشباب لا سيما الشابات الذين تأثروا بشكل كبير من جائحة كورونا، أمرًا أساسيًا لتحقيق الالتزام الذي تعهد به قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في عام 2015، الذي يسعى لتقليل نسبة الشباب الأكثر تعرضًا لخطر التهميش بشكل دائم في سوق العمل بنسبة 15٪ بحلول عام 2025.

وبين معاليه خلال كلمته اليوم، في اجتماع وزراء التوظيف والعمل بمجموعة العشرين أن أولوية “تكييف الحماية الاجتماعية لتعكس أنماط العمل المتغيرة ” تمثل أولوية قصوى تُمكننا من الوصول إلى الحماية الاجتماعية المناسبة للجميع.

وأثنى المهندس الراجحي على الجهود التي بذلها المسؤولون والفرق في مجموعة عمل التوظيف طوال هذا العام، مبيناً أن أولويات السياسة لعام 2020 ذات أهمية حاسمة في التخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، وستقدم فوائد مستدامة وطويلة الأجل.

وقال معاليه: تظل المساواة بين الجنسين في العمل من أولوياتنا، لأننا ندرك التأثير العميق لأزمة جائحة كورونا المستجد على عمل المرأة المدفوع وغير المدفوع الأجر، مما يضمن التزامنا بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه قادتنا في بريسبن في عام 2014، فقد دُعمت جميع أولويات سياستنا من خلال موضوعنا الشامل المتمثل في توظيف المرأة”.

وأفاد أن المناهج السلوكية يمكن أن تساعد في تعميق فهم دوافع السلوك البشري بشكل أفضل، مما سيدعمنا في تطوير عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وسنعمل معًا بشكل أكبر، وسنتشارك المعارف والخبرات في “المناهج السلوكية” من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة.

وفي ختام كلمته، قدم شكره للجميع على الالتزام والدعم طوال هذا العام من رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.