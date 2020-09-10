جامعة الأمير سطام توقع عقد تأهيل وتدريب 500 فني

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية مع المجلس الصحي السعودي ، عقد تأهيل وتدريب 500 فني في مجال الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، أن التعاون مع المجلس الصحي السعودي هو امتداد للعمل المشترك بين الجامعة والقطاعات الصحية بالمملكة، مؤكدا أن هذا البرنامج سيكون رافداً مهماً في بناء المهارات والقدرات الفنية الصحية.

وأبان معاليه أن الجامعة تحرص على تقديم ما لديها من إمكانات وخبرات وكفاءات لخدمة وتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة، منها إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والبحوث والدراسات، كذلك تقديم الاستشارات المتخصصة والبرامج التدريبية النوعية .

من جهته أوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي ، أن المجلس يسعى من خلال هذا العقد مع الجامعة إلى تنفيذ برنامج التأهيل والتدريب العلمي والمهاري لـ (500) فني ترميز طبي ، وإعدادهم لسوق العمل في القطاع الصحي لمهنة فني ترميز طبي ، حيث سيُعمل على توفير قوائم بالمرشحين من الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في التخصصات المستهدفة للبرنامج، وإرسالها للجامعة وفقاً للخطة المعتمدة للبرنامج .



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