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المرور: التباطؤ في السير بما يعرقل الحركة مخالفة غرامتها 500 ريال
ناشدهم الالتزام بالتعليمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناشد المرور السعودي قادة المركبات الالتزام بالعليمات المرورية الخاصة بتنظيم عمليات السير خلال الازدحام المروري.
وقال المرور عبر حسابه على “تويتر” إن على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته.
وذكّر المرور قادة المركبات بأن التباطؤ في السير على نحوٍ يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفة مرورية تصل غرامتها لـ 500 ريال.
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