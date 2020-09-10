- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الصحة تجدد الدعوة للاستفادة بخدمات تطبيق موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تجدد الدعوة للاستفادة بخدمات تطبيق موعد
أكدت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية آمنة وقريبة
متابعات الخليج 365 - واس
دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات تطبيق موعد وهي خدمة إلكترونية توفرها الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.
مميزات تطبيق موعد
وأبرزت الصحة مميزات تطبيق موعد المتمثلة في إتاحة الفرصة للمستفيد للإطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه وكذلك إستعراض و حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر ، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.
مراكز الرعاية الصحية الأولية
ولفتت النظر إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرت بيئة آمنة، تُطبق فيها جميع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تم تخصيص عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة إضافة إلى مراكز صحية اخرى تعمل على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق المملكة.
وأبانت الصحة أنه تم تهيئة عيادات متخصصة و متوفرة عبر تطبيق “موعد” ، ومنها، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تجدد الدعوة للاستفادة بخدمات تطبيق موعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.