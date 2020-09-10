«الغذاء والدواء» تحذر من معقمين لليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمعقمي يدين من إنتاج مصنع SN KIMYA، بسبب احتوائهما على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء المنتجين على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول)، مما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلتين، والتوجه إلى منفذ البيع لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع تداولهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ونصحت المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

المنتجان:

Rozana Antiseptic Gel (تشغيلة رقم 101279)

Rozana Antiseptic Spray (تشغيلة رقم 101280)