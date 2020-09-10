، زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط ،

محمد بن مسعود - الدمام - خام برنت انخفض إلى 40.54 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، وهو ما أكد فحوى تقرير سابق للقطاع.

وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 40.54 دولارًا للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 37.83 دولارًا، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل الأسبوع الماضي.

من ناحيته ذكر رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن آندرو ليبو، أن السوق فوجئت نوعًا ما بالزيادة في ضوء أن جزءًا كبيراً من إنتاج خليج المكسيك لم يرجع، لكن ذلك توارى جراء مكابدة المصافي، ومصاعب في العودة بعد الإعصار لورا.

وأضاف أن تراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير أثار خيبة الأمل أيضًا.أسعار النفط