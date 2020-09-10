أسقط الجيش اللبناني، اليوم (الخميس)، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان أوردته "رويترز"، أن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب، وأسقطها أفراد أحد المواقع العسكرية هناك.
وأقر الجيش الاحتلال بأن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان.
وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أنه لا خطر من تعرض أي معلومات للاختراق.
ووقعت أحداث مشابهة على الحدود بين البلدين قبل أسبوعين.الجيش اللبناني طائرة مسيرة
الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية انتهكت المجال الجويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-10
أسقط الجيش اللبناني، اليوم (الخميس)، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان أوردته "رويترز"، أن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب، وأسقطها أفراد أحد المواقع العسكرية هناك.
وأقر الجيش الاحتلال بأن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان.
وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أنه لا خطر من تعرض أي معلومات للاختراق.
ووقعت أحداث مشابهة على الحدود بين البلدين قبل أسبوعين.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:31 PM
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:47 PM
الاحتلال أقر بخسارته
أسقط الجيش اللبناني، اليوم (الخميس)، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان أوردته "رويترز"، أن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب، وأسقطها أفراد أحد المواقع العسكرية هناك.
وأقر الجيش الاحتلال بأن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان.
وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أنه لا خطر من تعرض أي معلومات للاختراق.
ووقعت أحداث مشابهة على الحدود بين البلدين قبل أسبوعين.
، الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية انتهكت المجال الجوي ،
المصدر : الخليج 365
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