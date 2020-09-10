محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغلبه على الشباب هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".

وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1. وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-10 هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة". Advertisements

وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1. 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 07:14 PM بعد تغلبه على الشباب بعد تغلبه على الشباب هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".

وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1. ، وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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