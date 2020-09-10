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تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.
وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.
وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.
الدوري الإسباني منافسات الدوري الإسباني
تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-10
تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.
وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.
وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:13 PM
بسبب اللعب يومي الجمعة والاثنين
تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.
وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.
وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.
، تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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