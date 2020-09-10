، رسميًّا.. تأجيل كأسي آسيا للشباب والناشئين ونقل بطولة الصالات للكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل بطولتي كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، وكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين، إلى وقت لاحق من العام المقبل.

كما قرر الاتحاد الآسيوي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات إلى الكويت وتعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعه، اليوم الخميس، لبحث العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولات الآسيوية المختلفة في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا