شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الأسبوع الثاني .. ماذا قال المعلمون عن تجربة التعليم عن بعد؟ والان نبدء بالتفاصيل

مع انتهاء الأسبوع الثاني للتعليم عن بعد ، أوضح معلمون أنهم واجهوا مشكلات في بداية التجربة ، لكن الآن أصبح الوضع أسهل بكثير. وأوضحوا أن هناك تفاعل وحضور مميز مع توافر كل الإمكانات التقنية ، وهي تجربة رائعة جدا ، ظهرت ثمارها مع تفاعل الطلاب على المنصة وفي الواجبات.

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