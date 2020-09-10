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شكرا لقرائتكم عرض ألماسة تزن 102 قيراط بقيمة 30 مليون دولار بمزاد في هونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عرض ألماسة تزن 102 قيراط بقيمة 30 مليون دولار بمزاد في هونج كونج
في حجم بيضة أو قطعة
الموأطن - متابعة
يعتزم مزاد في هونج كونج أن يعرض في الخامس من أكتوبر المقبل ألماسة في حجم بيضة أو قطعة حلوى نقية لا تشوبها شائبة.
وتعد الألماسة ثاني أكبر ألماسة بيضاوية من نوعها وأكثرها ندرة في العالم.
وتزن الألماسة نحو 102 قيراط للبيع، فيما أنه من المتوقع بيعها بما يتراوح بين 12 و30 مليون دولار.
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