الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل الدمام أعلى درجات الحرارة غدًا والتي تصل إلى 44 مئوية.

درجات الحرارة غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تتشارك 4 مدن وهي المدينة المنورة وعرعر وسكاكا والعلا في تسجيل 43 درجة غدًا، فيما تسجل كل من مكة المكرمة والعاصمة الرياض 42 مئوية في حين تكون أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا في بيشة وأبها بواقع 21 و 20 درجة على التوالي.

حالة الطقس غدًا

وحول حالة الطقس غدًا توقعت الأرصاد أن يستمر بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

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