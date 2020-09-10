- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا
أمطار رعدية على 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل الدمام أعلى درجات الحرارة غدًا والتي تصل إلى 44 مئوية.
درجات الحرارة غدًا
كما توقعت الأرصاد أن تتشارك 4 مدن وهي المدينة المنورة وعرعر وسكاكا والعلا في تسجيل 43 درجة غدًا، فيما تسجل كل من مكة المكرمة والعاصمة الرياض 42 مئوية في حين تكون أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا في بيشة وأبها بواقع 21 و 20 درجة على التوالي.
حالة الطقس غدًا
وحول حالة الطقس غدًا توقعت الأرصاد أن يستمر بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.