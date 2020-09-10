اتفاقية تعاون لإطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية بمنطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقية تعاون عبر الاتصال المرئي بين لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز ريادة الأعمال المجتمعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك لإطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية مشتركة في مكة المكرمة وجدة والطائف، وفقا لمستهدفات استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، بحيث تشمل قطاعات الثقافة، الرياضة ، الترفيه، منشآت الحج والعمرة، التنمية والإسكان والرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من نائب محافظ «منشآت» لقطاع ريادة الأعمال عصام الذكير، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة هاني ساب، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتقديم كل أشكال الدعم لمحاور تفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، وذلك من خلال مركز ريادة الأعمال المجتمعية الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية، وتنفذه غرفة جدة والإدارات المعنية بريادة الأعمال المجتمعية في «منشآت» وفقا للبرامج المعتمدة.

كما يهدف هذا التعاون إلى توظيف مكامن القوى المشتركة بين الطرفين لاستقطاب الشركاء الداعمين لتفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بمنطقة مكة المكرمة، خصوصا وبقية مناطق المملكة عموما.

الاتفاقية تشمل قطاعات: