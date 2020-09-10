اتفاقية تعاون لإطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية بمنطقة مكة

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من نائب محافظ «منشآت» لقطاع ريادة الأعمال عصام الذكير، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة هاني ساب، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتقديم كل أشكال الدعم لمحاور تفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، وذلك من خلال مركز ريادة الأعمال المجتمعية الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية، وتنفذه غرفة جدة والإدارات المعنية بريادة الأعمال المجتمعية في «منشآت» وفقا للبرامج المعتمدة.
كما يهدف هذا التعاون إلى توظيف مكامن القوى المشتركة بين الطرفين لاستقطاب الشركاء الداعمين لتفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بمنطقة مكة المكرمة، خصوصا وبقية مناطق المملكة عموما.
الاتفاقية تشمل قطاعات:
- منشآت الحج والعمرة
- التنمية والإسكان
- الرعاية الصحية
- الثقافة
- الرياضة والترفيه
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