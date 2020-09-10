شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يدشن منصة لتمكين ذوي الإعاقة من اختيار شريك الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار فيصل بن بندر، منصة «توافق حركية»، والتي أنشأتها الجمعية وتعد الأولى على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة للكبار «حركية» وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمكتبه في قصر الحكم أمس.

حيث تهدف المنصة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة للزواج، من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية تتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الالكترونية للزواج.

وتم خلال الافتتاح استعراض التقرير السنوي ومبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وتقرير الزواج الجماعي العاشر الذي تم في ظل جائحة كورونا، لمساعدة ومساندة ذوي الإعاقة «عن بعد» نظرا للحالة الاستثنائية.

Advertisements

من جهته رفع المهندس ناصر المطوع شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تدشينه منصة «توافق حركية»، واهتمامه بفئة المعاقين وحرصه على تلمس احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، موضحا أن منصة «توافق حركية» تأتي مكملة لبرنامج الزواج الجماعي الذي تقيمه الجمعية لراغبي الزواج من ذوي الإعاقة الحركية كل عام، ويعد أول برنامج تحت إشراف جهة رسمية ذات صفة اعتبارية، مما يضفي على المشروع مصداقية وأمانا أكبر.

وأضاف المطوع أن حركية تتطلع من خلال هذا المشروع إلى رفع معدل الإسهام في عملية تزويج ذوي الإعاقة، واستثمار الوطن في أبنائه المعاقين من خلال أبنائهم الأصحاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمعاقين نفسيا واجتماعيا.

وأكد المهندس ناصر المطوع أن المنصة تحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافة إلى التوعية والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية، مبينا أنه ستنظم خلال العام الأول من البرنامج 32 دورة وورشة عمل، يستفيد منها 600 معاق ومعاقة، إضافة إلى البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية.