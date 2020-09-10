شكرا لقرائتكم خبر تشكيل لجنة لجمع الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة نجران جلوي بن مساعد بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لجمع الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة، وتكليف أحمد آل مشرف منسقا باللجنة، ومسؤولا عن استقبال الوفود غير العربية بقرية نجران بمهرجان الجنادرية، وذلك تقديرا لما قدمه عن المنطقة ومعالمها وثقافة مجتمعها الكريم، ومبادرته بتقديمها للعالم باللغة الإنجليزية، وإبراز وجه من أوجه التراث الوطني.

وأبدى أمير نجران لدى استقباله في مكتبه في الإمارة أمس أحمد آل مشرف فخره واعتزازه بأبناء الوطن، وإسهاماتهم المشرفة، بوصفهم خير من يصنع المستقبل نحو رؤية المملكة 2030.

من جهته، ثمن آل مشرف لأمير المنطقة لفتته ودعمه للمواهب، وتقديره للإسهامات الوطنية، مؤكدا عزمه على مواصلة العطاء بكل إخلاص.

من جهة أخرى تسلم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة، أمس، تقريرا يبرز جهود وإنجازات جمعية ليث للإنقاذ، وذلك خلال استقباله رئيس الجمعية حمد آل مسعد، وأعضاء مجلس الإدارة المرافق له.

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واطلع أمير منطقة نجران خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير الخاص بإنجازات الجمعية بالمنطقة، من أعمال ومبادرات تم تحقيقها من قبلهم بالشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الاختصاص، حيث اشتمل التقرير على عدد من الإحصائيات، منها إنقاذ 5 مفقودين، وإنقاذ 621 من العالقين بالأودية في موسم الأمطار، وكذلك سحب العالقين في الكثبان الرملية، وتنفيذ 73 مبادرة تطوعية.

ونوه أمير نجران بما تضمنه التقرير من إنجازات ومبادرات، وما تقدمه الجمعية من خدمات مجتمعية ومبادرات تطوعية لإنقاذ الأرواح البشرية في المنطقة، مشيدا بالجهود الإنسانية التي يبذلونها في التعامل مع الحالات الطارئة، موجها بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه لخدمة الإنسان.

من جانبه، عبر رئيس جمعية ليث للإنقاذ عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات.