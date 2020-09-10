شكرا لقرائتكم خبر أتمتة الإجراءات الإدارية لشؤون الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفعيلا مع خطة الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية للرئاسة (2024) وضمن مبادراتها لمشروع «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية.

وتشهد الرئاسة العامة في الوقت الحالي تفعيلا متكاملا للتحول الالكتروني رئاسة (بلا ورق)، وقد أسهم هذا التحول خلال جائحة كورونا في تسيير الأعمال (عن بعد) بكل سلاسة، وضمان عدم تعطل التعاملات الداخلية والخارجية.

ووجه الرئيس العام وكالة الترجمة والشؤون التقنية لمزيد من التطوير التقني وتطويع التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر.

يذكر أن كل التعاملات بين الرئاسة والجهات الرسمية في الدولة ستتم بشكل الكتروني، وقد حققت الرئاسة تميزا في مؤشر النضج الالكتروني، جعلها ضمن مصاف الأجهزة الحكومية في هذا المجال.

وكان الدكتور عبدالرحمن السديس دشن أمس الأول مكتب الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية.

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وأكد أهمية تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف والدعوة إلى تأصيل الحوار، وتحصين الفكر وكذلك مواجهة الانحرافات الفكرية من خلال نشر الرسائل العلمية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

وفي السياق ذاته دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مكتب وكالة شؤون المسجد الحرام، مشيرا خلال التدشين إلى بذل الجهود كافة، وتسخير أعلى الطاقات من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان بدعم دائم وغير محدود من القيادة والحرص على تذليل العقبات -إن وجدت- لضمان تقديم الخدمات، وتوفير سبل الراحة لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح الدكتور السديس أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب، سائلا المولى القدير أن يعينهم على أداء الأمانة، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

ويأتي هذا التدشين انطلاقا من أهمية المسجد الحرام، وأهمية إيجاد بيئة العمل المؤسسي، ودعما للعمل الميداني في أروقته وأدواره وساحاته على الوجه الأكمل.