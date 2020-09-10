شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف طالب يدرسون بمعهد الحرم المكي عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد ثلاثة آلاف طالب وطالبة لمواصلة دراستهم عن بعد بمعهد الحرم المكي الشريف، من خلال المنصة التعليمية التي أطلقها المعهد أخيرا.

ويقدم التعليم عن بعد حصصا تفاعلية مباشرة على المنصة التعليمية المعتمدة بتقسيم الطلاب على الفصول، وإتاحة نسخة مسجلة للبث على المنصة للتحميل، فيما سيكون تدريس المواد النظرية للمرحلة المتوسطة والثانوية عن طريق التسجيل الذي يتم مسبقا ويبث لكل مادة في الموعد المحدد في الجدول الدراسي، ويكون بقالب فيديو/ صوت وصورة.

وتصل عدد الساعات الدراسية هذا العام إلى 1000ساعة في الأسبوع، لـ200 فصل افتراضي لجميع الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 سنة و65 سنة.

وأكد المعهد على منسوبيه التواصل المستمر مع الطلاب من أول اليوم الدراسي إلى آخره لاستقبال الملاحظات على البث، ورفع تقارير الحضور والغياب في نهاية كل يوم دراسي لشؤون الطلاب، كما وفر المعهد نسخة الكترونية من المقررات لكل مرحلة دراسية.