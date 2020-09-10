خادم الحرمين يبحث مع ميركل جهود مجموعة العشرين للتغلب على كورونا

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وتم خلال الاتصال بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
من جهتها ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.
وكانت فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين انطلقت الاثنين الماضي، والتي افتتحت بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقاها نيابة عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي.
يذكر أن قمة مجموعة العشرين 2020 ستعقد في 21-22 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها المملكة، وثاني قمة للمجموعة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط.
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