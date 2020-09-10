7924 مستفيدا من خدمات العيادات الاستشارية بالجوف

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وأوضحت صحة الجوف أن العيادات الاستشارية في المراكز تهدف إلى تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلا من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها.
يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 327,889 مراجعا ومراجعة، استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.
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