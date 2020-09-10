شكرا لقرائتكم خبر 7924 مستفيدا من خدمات العيادات الاستشارية بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في «المخطط، مركز صحي قارا، مركز صحي الملك فهد بمحافظة دومة الجندل» بالجوف، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، خدماتها لـ7924 مستفيدا، وذلك في تخصصات «طب الأسرة والباطنة والنساء والولادة والعيون والأطفال»، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وأوضحت صحة الجوف أن العيادات الاستشارية في المراكز تهدف إلى تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلا من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها.

يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 327,889 مراجعا ومراجعة، استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.