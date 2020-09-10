شكرا لقرائتكم خبر 5 آلاف فرصة تعليمية مجانية بجامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة عن توفيرها لـ5000 فرصة تعليمية وتدريبية وتطويرية على منصة (كورسيرا) التي تعد إحدى أهم منصات التعليم الالكتروني التي تقدم مقررات مختلفة وشهادات عن بعد من جامعة عريقة.

وأوضح عميد عمادة التعليم عن بعد المكلف الدكتور مشهور حرازي أنه يلزم تسجيل المنسوب (عضو هيئة تدريس، الموظف، الطالب) بإيميل الجامعة الرسمي حتى يتاح له الاستفادة من الخدمة، مشيرا إلى أنه بإمكان المنسوبين الالتحاق بالفرص التعليمية والتطويرية، والحصول على الشهادة دون مقابل.

وأضاف بأن خطوات التسجيل سهلة وميسرة عبر الدخول للمنصة باستخدام البريد الجامعي الرسمي، ووضع الرابط المتاح على موقع عمادة التعليم الالكتروني في الدليل الإرشادي الموجود.