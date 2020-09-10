5 آلاف فرصة تعليمية مجانية بجامعة طيبة

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وأوضح عميد عمادة التعليم عن بعد المكلف الدكتور مشهور حرازي أنه يلزم تسجيل المنسوب (عضو هيئة تدريس، الموظف، الطالب) بإيميل الجامعة الرسمي حتى يتاح له الاستفادة من الخدمة، مشيرا إلى أنه بإمكان المنسوبين الالتحاق بالفرص التعليمية والتطويرية، والحصول على الشهادة دون مقابل.
وأضاف بأن خطوات التسجيل سهلة وميسرة عبر الدخول للمنصة باستخدام البريد الجامعي الرسمي، ووضع الرابط المتاح على موقع عمادة التعليم الالكتروني في الدليل الإرشادي الموجود.
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