دعوة المنشآت البيطرية للاستثمار في ترقيم الإبل

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وأوضحت الوزارة أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة ترقيم الإبل، تأتي بهدف تمكين المنشآت البيطرية من العثور على فرص استثمارية إضافية لتوسيع أعمالها، والمشاركة في الجهود الحكومية الرامية إلى إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 11 / 6 / 1439هـ، القاضي بإلزام ملاك الإبل بوضع شريحة الكترونية خاصة لكل متن من الإبل.
وبينت أنه بإمكان أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم طلب التأهل عبر الاتصال بالرقم المجاني، بعد تدوين بيانات المنشأة، وإحداثية موقعها، وأسماء الكوادر الطبية، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وكانت الوزارة أعلنت في الأول من محرم الحالي انتهاء مرحلة الترقيم المجاني التي أطلقتها قبل عام، مشيرة إلى ترقيم ما يزيد عن 1.3 مليون متن من الإبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ انطلاق عجلة المشروع حتى الوقت الحاضر.
مميزات مشروع ترقيم الإبل:
- يساعد الملاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميا
- يسهم في ضبط الإبل السائبة
- الحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح على الطرق السريعة
- بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي
- تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية
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