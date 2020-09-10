شكرا لقرائتكم خبر دعوة المنشآت البيطرية للاستثمار في ترقيم الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المنشآت البيطرية الراغبة في تقديم خدمة ترقيم الإبل الكترونيا في المملكة إلى تقديم طلبات تأهيلها للعمل كمزود معتمد للخدمة، عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص للمشروع 8001240025.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة ترقيم الإبل، تأتي بهدف تمكين المنشآت البيطرية من العثور على فرص استثمارية إضافية لتوسيع أعمالها، والمشاركة في الجهود الحكومية الرامية إلى إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 11 / 6 / 1439هـ، القاضي بإلزام ملاك الإبل بوضع شريحة الكترونية خاصة لكل متن من الإبل.

وبينت أنه بإمكان أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم طلب التأهل عبر الاتصال بالرقم المجاني، بعد تدوين بيانات المنشأة، وإحداثية موقعها، وأسماء الكوادر الطبية، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وكانت الوزارة أعلنت في الأول من محرم الحالي انتهاء مرحلة الترقيم المجاني التي أطلقتها قبل عام، مشيرة إلى ترقيم ما يزيد عن 1.3 مليون متن من الإبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ انطلاق عجلة المشروع حتى الوقت الحاضر.

مميزات مشروع ترقيم الإبل: