708 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1032حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1032 حالة، و24 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 323720 حالة، من بينها 19533حالة نشطة، منها 1363حالة حرجة. وأوضحت الصحة أنه أجري41,291 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها للخدمة، أو مراكز تأكد المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة. إجمالي الحالات 323,720 المتعافون 299,998 الحالات النشطة 19,533 الوفيات 4189 الحالات الجديدة بحسب المدن: 61 جدة 53 الهفوف 48 المدينة المنورة 44 الدمام 44 القطيف 40 حائل 38 الرياض 34 الخبر 29 مكة المكرمة 25 عرعر 23 ينبع 20 بقيق 20 المبرز 19 محايل 18جازان 16 صفوى 11 الطائف 10 بلجرشي 7 أبها 7 نجران 7 وادي الدواسر 6 تبوك 6 المخواة 5 بريدة 5 الباحة 5 طريف 5 الظهران 4 خليص 4 القريات 4 الخرج 4 رجال ألمع 4 الجفر 3 رفائع الجمش 3 عفيف 3 الجبيل 3 مهد الذهب 3 حوطة بني تميم 3 شرورة Advertisements 3 رفحا 3 حفر الباطن 2 الرويضة 2 بيشة 2 الزلفي 2 عنيزة 2 الكامل 2 القيصومة 2 رياض الخبراء 2 العيون 2 ضرما 2 النماص 2 تربة 2 العلا 2 مركز حدود الحديثة 2 الحجرة 2 رأس تنورة 1 الشعبة 1 الأسياح 1 الموسم 1 الرين 1 العيدابي 1 المجمعة 1 أبوعريش 1 الرس 1 عيون الجواء 1 قصيباء 1 يدمة 1 السعيرة 1 الحناكية 1 بيش 1 القنفذة 1 العقيق 1 الليث 1 تيماء 1 حقل 1 بقعاء 1 شقراء 1 تمير 1 المذنب 1 العيص 1 فيفا 1 وادي الفرع 1 الريث 1 ترج

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